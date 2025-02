Poruszenie wokół Władimira Kliczki. Legenda planuje powrót na ring

Władimir Kliczko to absolutna legenda pięściarstwa. Przez wielu ekspertów uważany jest on bowiem za jednego z najlepszych mistrzów wagi ciężkiej w historii zawodowego boksu. Nikogo nie może to jednak dziwić - sukcesy Ukraińca w ringu mówią bowiem same za siebie. Absolutnie imponujący jest także bilans 48-latka, który do tej pory stoczył w ringu 69 walk zawodowych i wygrał 64 pojedynki, w tym aż 53 przez nokauty. W swojej karierze pokonał aż 23 zawodników w walce o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej. Jest to najlepszy jak dotąd wynik w historii.

