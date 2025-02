Co za powrót Polaka w Ameryce, ależ walka! Tomasz Adamek patrzył, egzekucja w dwie minuty

To była polska noc w Prudential Center w Newarku, sportowym domu Tomasza Adamka. Do Damiana Knyby, który w "bratobójczej" walce wieczoru pokonał Andrzeja Wawrzyka, dołączyli inni rodacy, którzy znaleźli się na karcie imprezy. Najefektowniej pokazał się wracający na ring po dłuższej przerwie Michał Soczyński. Wystarczyły mu dwie minuty, by zaliczyć efektowną wygraną.