Ołeksandr Usyk zapytany o Polskę. Nagle zaczął mówić o swojej żonie

Ołeksandr Usyk zapytany o Polskę. Opowiedział o żonie

Żona Ołeksandra Usyka. Kim jest Jekaterina Usyk?

Poznali się jako nastolatkowie, chodzili do tej samej szkoły. Oboje urodzili się na Krymie, a pobrali się po wieloletnim związku w 2009 roku. Para doczekała się czworga dzieci, a swoje szczęśliwe chwile prezentuje co jakiś czas w mediach społecznościowych.

Co ciekawe, Jekaterina Usyk pochodziła z bardzo wymieszanej etnicznie rodziny. Polska prababka to jedynie kropla w jej krwi. Żona pięściarza miała obywatelstwo rosyjskie, ale wyrzekła się go, a we wywiadach i wpisach często podkreśla swoje poparcie dla Ukrainy.