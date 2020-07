Amerykański pięściarz we wtorek obchodził swoje 54. urodziny. Z tej okazji Mike Tyson zaskoczył fanów zdjęciem sprzed lat. Trzeba przyznać, że pomimo upływających lat, bokser wciąż jest w formie.

Bokserski mistrz świata nie powiedział jeszcze dość. Pomimo upływających lat wciąż przywiązuje wagę do regularnych treningów, a całkiem niedawno ogłosił, że zamierza powrócić jeszcze na ring.

Wśród jego publikacji w mediach społecznościowych można doszukać się zdjęć i filmów, na których Tyson chwali się nienaganną sylwetką.

We wtorek amerykański pięściarz udostępnił zdjęcie sprzed lat. Jego portret uwieczniony na zdjęciu został opatrzony podpisem "kiedy to minęło". 30 czerwca Tyson obchodził bowiem swoje 54. urodziny.

"Wszystkiego najlepszego mistrzu" - piszą pod fotografią fani legendy boksu, który w czasie swojej kariery zdołał wygrać 50 z 58 walk.

