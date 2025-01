Ołeksandr Usyk na razie odpoczywa i zbiera laury za wszystko to, co dokonał w minionych dwunastu miesiącach. A jest co świętować! Ukrainiec udowodnił światu, że na dzisiaj nie ma lepszego pięściarza w królewskiej kategorii wagowej. W maju on i Tyson Fury wnieśli do ringu wszystkie cztery najbardziej prestiżowe pasy i wówczas nasz wschodni sąsiad zapisał się w historii - jako pierwszy, od 1999 roku, został niekwestionowanym mistrzem wszechwag . Reklama

Mistrz świata kategorii bridger Kevin Lerena wyzwał Usyka na pojedynek

Nic dziwnego, że Usyk był jedną z największych gwiazd gali magazynu "The Ring", przejętego przez Saudyjczyków, która odbyła się w Londynie. Indywidualnie zgarnął dwie prestiżowe nagrody, w tym tą najcenniejszą - dla najlepszego pięściarza 2024 roku. Ponadto, do spółki z Furym, zwyciężyli w kategorii "Runda Roku", a w dodatku - wraz z innymi bohaterami widowiska, które odbyło się 18 maja w Rijadzie, został współtriumfatorem w kategorii "Najlepsza Gala". Symptomatyczne było to, iż na wydarzeniu zabrakło "Króla Cyganów". Niedługo potem Brytyjczyk ściągnął na siebie uwagę, ogłaszając po raz "enty", że kończy karierę . Czy tym razem ostatecznie? Być może, ale opinia publiczna ma powody, by wątpić w stanowisko zawodnika.

Usyk zapowiedział, że jeszcze nie kończy kariery. Już w ringu, zaraz po rewanżowej walce z Furym, niespodziewanie do "rematchu" wyzwał go Daniel Dubois. Anglik przegrał z Ukraińcem przed czasem na gali we Wrocławiu , ale wciąż nawiązuje do kontrowersji, gdy jego zdaniem niepokonany mistrz został uratowany kwalifikacją ciosu poniżej pasa, podczas gdy - jego zdaniem - było to legalne uderzenie. Wydaje się, że "DDD" nie ma racji, ale swoją żądzę rewanżu opiera na tym zdarzeniu z Dolnego Śląska. Reklama

Usyk pragnie wyzwań i niewątpliwie, gdyby Dubois, którego teraz czeka walka z Josephem Parkerem, obronił pas IBF, byłby dla niego łakomym kąskiem. Mógłby bowiem znów mieć w swoim posiadaniu wszystkie pasy, kompletnie spełniając się po raz drugi na szczycie wagi ciężkiej. Tymczasem nieoczekiwanie dla pięściarza, który ma w dorobku także tytuł mistrza olimpijskiego i wszystkie pasy w kategorii junior ciężkiej, pojawiła się nowa opcja.

Sama kategoria bridger nie ma jeszcze prestiżu, ale pomysł brzmi spektakularnie. Usyk mógłby stanąć przed szansą, aby zostać czempionem w dywizji, będącej pomostem pomiędzy tymi, w których już udowodnił swoje królowanie. A rękawicę rzucił mu aktualny czempion WBC, Kevin Lerena. Pięściarz z RPA w rozmowie z World Boxing News zapowiedział, że jest chętny na takie zestawienie.

- Dałbym Usykowi szansę. Jest w tej chwili twarzą boksu, więc na sto procent może dostać szansę. Zresztą może robić, co chce - stwierdził Lerena, dodając, że jest gotowy stoczyć taką batalię w ojczyźnie rywala, czyli w Ukrainie.

Kevin Lerena (z prawej) / MARIJAN MURAT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP