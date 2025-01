Mike Tyson przegrał co prawda hitowe starcie z Jakiem Paulem, jednak wielomionowa gaża z pewnością zrekompensowała mu ewentualne poniesione straty wizerunkowe. "Żelazny Mike" miał za to starcie zainkasować około 20 milionów dolarów. Jak się okazuje, zdążył już roztrwonić niemal całą gażę. Dziennikarze gazety "The Sun" ujawnili, na co legendarny bokser wydał prawdziwy majątek.