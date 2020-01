Iwan Redkacz (23-5-1, 18 KO) mocno pożałuje tego, co zrobił w walce z Dannym Garcią (36-2, 21 KO). Ukrainiec w dziewiątej rundzie ugryzł Amerykanina. Pojedynek był kontynuowany i Garcia pewnie zwyciężył na punkty.

Sama porażka już spycha trochę Redkacza w dół. Ale to nic w porównaniu z karami, jakie dziś otrzymał.



Po pierwsze, Komisja Sportowa Stanu Nowy Jork zawiesiła zawodnika na rok. Po drugie, odebrano mu całą gażę za ten pojedynek. I w końcu po trzecie, dodatkowo ukarano go grzywną w wysokości 10 tysięcy dolarów. Tak więc Redkacz dostał ostre lanie, nic nie zarobił, a jeszcze do tego zapłaci za to karę.



Przypomnijmy, że Garcia wygrywając tę walkę nabył status obowiązkowego pretendenta do pasa WBC wagi półśredniej.