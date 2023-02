Choć rosyjscy sportowcy w zdecydowanej większości dyscyplin pozostają aktualnie na marginesie, nie jest wykluczone, że już niedługo powrócą do międzynarodowej rywalizacji. Międzynarodowy Komitet Olimpijski sygnalizuje, że może ponownie dopuścić ich do akcji, co spotyka się ze zdecydowanym oporem w wielu krajach, w tym - Polsce. Bardzo niezadowoleni taką wizją są również Norwegowie, którzy w swoich wypowiedziach otwarcie dawali upust emocjom. Na ich słowa zareagowała była mistrzyni olimpijska, Anfisa Riezcowa, porównując ich do... karaluchów.