Historyczny występ Polaków, kolejny medal mistrzostw świata. Czekali aż 51 lat

Kapitalny start Biało-Czerwonych. Polacy brązowymi medalistami mistrzostw świata

Polska sztafeta juniorów w składzie: Jakub Potoniec, Grzegorz Galica, Konrad Badacz, Fabian Suchodolski zaprezentowała się fenomenalnie w biegu 4 x 7,5 km i sięgnęła po brązowy medal . Nasi biathloniści przegrali jedynie z Niemcami i Norwegami. Wyprzedzili za to m.in. Szwajcarów, Włochów, czy Finów.

Zawody rozpoczął Potoniec, który chociaż musiał aż pięciokrotnie dobierać na strzelnicy, udało mu się uniknąć karnej rundy. Gdy przekazywał zmianę Galicy, Polacy znajdowali się na 12. pozycji. 18-latek spisał się rewelacyjnie, kolejny raz udowadniając, że jest w kapitalnej formie biegowej. W Oestersund sięgnął już po srebro w biegu indywidualnym . W sztafecie dzięki jego trudowi Biało-Czerwoni wskoczyli na 6. lokatę ze stratą zaledwie 30 sekund do trzecich Niemców.

Bardzo dobre strzelanie dołożył zmieniający go Badacz. Dzięki jego celności Polska znów przesunęła się w tabeli, tym razem już na pozycję medalową. Mimo sporego zmęczenia podkręcił jeszcze tempo na ostatniej pętli, dzięki czemu ostatni z Polaków, Fabian Suchodolski wystartował z pozycji wicelidera. Strzelał tak samo celnie, co reprezentant Niemiec, tyle że ten pobiegł nieco szybciej i zdołał go wyprzedzić.