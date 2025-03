Dorobek paralimpijski Nikołaja Połuchina zmniejszy się z dziesięciu medali do siedmiu. Jego wyniki indywidualne z igrzysk w Soczi z 2014 roku zostaną wykreślone. Jak się właśnie okazało, 25 września niezależny trybunał antydopingowy Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego wydał werdykt, w którym wskazał że biegacz narciarski i biathlonista złamał przepisy antydopingowe. Rosjanin nie opłacił zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, czas na to właśnie wygasł, więc nie ma już dla niego ratunku.

1 stycznia 2014 r. trimetazydyna (TMZ) została dodana do listy substancji zakazanych przez WADA (Światową Agencję Antydopingową). Gdy rosyjskim paralimpijczykom zaczęła ona "wychodzić" w testach, przerwano wykonywanie ich i zgłaszano fałszywe wyniki negatywne . Po latach jednak nieczyste zagrywki Rosjan zaczęły wychodzić na jaw. Gdy zaczęło im grozić badanie próbek przez światową centralę, wtedy postanowili zniszczyć te "zakażone" i podmienili je na nowe, "czyste", by kontrola niczego nie wykazała.

Nie udało im się jednak zataić oszustwa. W śledztwie wykryto po analizie kryminalistycznej, że próbki moczu oddanego przez Połuchina mają ślady otwierania i ponownego zamknięcia (m.in. zadrapania, ślady zębów), co wskazuje na manipulację przy nich. Badania wykazały też, że na przestrzeni lat zmienił się skład chemiczny tego moczu. Jeśli dzieje się to w sposób niezgodny z naturalnymi procesami ludzkimi, to jest to kolejna poszlaka do posiadania w organizmie nielegalnej substancji.