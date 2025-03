Sukces Natalii Sidorowicz. To najlepszy wynik dla Polski w historii

Rywalizacja w zimowych dyscyplinach powoli dobiega końca. Chociażby skoczkom pozostał już tylko konkurs duetów w Lahti, a następnie wybiorą się oni na tradycyjne marcowe loty do Planicy. Także w biathlonie zapadają decydujące rozstrzygnięcia. Walka o Kryształową Kulę w wydaniu żeńskim zakończyła się zaledwie kilkadziesiąt minut temu w Oslo.

Zakopianka zaimponowała przede wszystkim na strzelnicy. Na dwadzieścia strzałów każdy okazał się celny. Do tego doszła solidna postawa biegowa. Dziewiąte miejsce jest zarazem drugim najlepszym wynikiem 26-latki w karierze, o czym w mediach społecznościowych poinformował Sebastian Krystek, który na bieżąco opisywał to, co od startu działo się w Norwegii. "Ale były emocje. Cudowne zakończenie sezonu . Gratulacje dla Natalii" - piszą zachwyceni kibice.