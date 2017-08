Shannon Briggs przyznał się do stosowania dopingu

Zawieszony na sześć miesięcy za doping Shannon Briggs (60-6-1, 53 KO) przyznał się w czwartek do stosowania nielegalnych substancji. Z powodu wpadki dopingowej 45-latkowi koło nosa przeszła niedawno walka o regularny pas WBA w wadze ciężkiej z Fresem Oquendo (47-8, 24 KO).

Zdjęcie Shannon Briggs /AFP

Badanie przeprowadzone przez WADA wykazało w organizmie Briggsa znacznie podwyższony poziom testosteronu.

- Przyznaję się do tego (że brałem - przyp. red.). Tak, zrobiłem to. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność, chętnie będę o tym mówić nie tylko tutaj, ale za każdym razem, gdy ktoś mnie o to zapyta. Przyjmowałem wspomagacze - oznajmił Amerykanin w programie radiowym "The Rita Cosby Show".

- Wszyscy mamy swoje wzloty i upadki. To jest akurat upadek, ale chcę to jeszcze wyprostować i stać się po raz trzeci mistrzem świata wagi ciężkiej - dodał.

Briggs nie wskazał specyfiku, który przyjął, ale stwierdził, że zasugerował go mu jeden z jego trenerów, rzekomo po to, by dopomóc mu w walce z astmą, z którą pięściarz zmaga się od urodzenia.

45-latek ostatnią walkę stoczył w maju ubiegłego roku. Mistrzem wagi ciężkiej był przez kilka miesięcy w latach 2006-2007, kiedy dzierżył pas WBO. W swojej karierze walczył m.in. z Lennoxem Lewisem i Witalijem Kliczką.