Żużel. Tomasz Lorek dla Interii: To jest sezon na przetrwanie. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Zawodnicy uświadomili sobie, że to jest sezon na przetrwanie. Wiedzą, że nie jadą po to, aby zarabiać kokosy - mówi w rozmowie z Interią Tomasz Lorek z Polsatu Sport. Dziś we Wrocławiu rusza żużlowa Grand Prix.