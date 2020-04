Żużel. Janusz Kołodziej dla Interii: Sezon bez kibiców może się nie udać. WIDEO |

Szczerze mówiąc nie bardzo widzę jazdę bez kibiców. Oni tworzą bardzo dużą część całego przedsięwzięcia, jeśli jednak nie będzie innego wyjścia to pewnie tak trzeba będzie zrobić. Może warto byłoby jednak pojechać kilka meczów próbnych bez publiczności i wtedy podjąć decyzję co dalej, zobaczyć jaki to ma sens? Gdyby sezon bez publiczności wiązał się z ponoszeniem przez wszystkich zbyt dużych kosztów, to może warto go odpuścić i w następnym roku wrócić z tym wszystkim od nowa? Nie wiem, czy nie lepiej byłoby pójść do jakiejś innej pracy i zarabiać na życie - mówi w rozmowie z Interią zawodnik Fogo Unii Leszno oraz indywidualny mistrz Polski na żużlu Janusz Kołodziej.