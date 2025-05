"Ugrillował" Szczęsnego po meczu z Interem. To jak wiadro pomyj. "Niegodny występ"

Pierwszy gol padł już w 37. sekundzie. Marcus Thuram wykorzystał płaskie dośrodkowanie Denzela Dumfriesa oraz to, że Inigo Martinez potknął się przed doskokiem do Francuza. Thuram uderzył piłkę piętą i posłał ją poza zasięgiem Polaka.

Dwie kolejne bramki dla Interu Mediolan padły po stałych fragmentach gry. Całą dyskusję należy zacząć od tego, że aby w ogóle doszło do strzału na bramkę, obrońcy musieli przegrać walkę o górną piłkę. Przy drugim golu Denzel Dumfries posłał tak potężny strzał "nożycami", że polski bramkarz po prostu nie zdążył zareagować.

Szczęsny popełnił dwa duże błędy w meczu z Interem

Przy golu na 3:2 dla Interu Mediolan Szczęsny rzeczywiście popełnił rażący błąd. Polski bramkarz wykonał ruch do piłki i w połowie drogi zorientował się, że leci ona poza jego zasięgiem. Dzięki temu błędowi Dumfriesowi było łatwiej skierować piłkę do siatki. Tutaj zdecydowanie można zgodzić się, że Wojciech Szczęsny zawiódł.

Na ocenę Polaka rzutuje również sytuacja, po której piłka znalazła się w siatce, ale odgwizdany został spalony. Polak znów źle ocenił sytuację, gdy piłka leciała wzdłuż jego pola karnego. Wydawało się, że Szczęsny miał dość sporo czasu, aby do niej wyjść. Nie zrobił tego i mógł mówić o naprawdę dużym szczęściu, ponieważ offside, który go uratował, był centymetrowy.

Dziennikarz z Hiszpanii "ugrillował" Szczęsnego. Przypisał mu winę za jeszcze jednego gola. Czy słusznie?

Dziennikarz madryckiego "AS" Javi Miguel w swojej ocenie pomeczowej postanowił obwinić Polaka nie o jedną, a o dwie stracone bramki. Z tym, że Szczęsny zawalił przy golu na 0:2 po prostu nie sposób się zgodzić. Winowajców w tej sytuacji należy szukać zdecydowanie gdzieś indziej.

Jego mecz przeciwko Interowi Mediolan był po prostu fatalny. Żadnej godnej uwagi interwencji, trzy strzały i trzy stracone bramki - i tylko czubek buta rywala sprawił, że nie było ich cztery. Występ niegodny bramkarza w półfinale Ligi Mistrzów, tym bardziej że dwie z trzech bramek padły po stałych fragmentach gry, a co gorsza, przy ostatnim golu zatrzymał się w pół drogi, ułatwiając Dumfriesowi strzał bez przeszkód.

Miguel nie był jedynym krytykiem golkipera w hiszpańskich mediach. Nacho Jimenez, również dziennikarz "AS" ocenił, że "hype" na Wojciecha Szczęsnego powoli opada. Raúl Fuentes z "Marki" natomiast twierdzi, że Polak popełnia na boisku błędy, które mogą kosztować Barcelonę awans do finału Ligi Mistrzów .

Co do jednego z pewnością można się z hiszpańskimi mediami zgodzić. Axel Torres na antenie SER również zauważył, że na tym etapie o sukcesie mogą decydować detale, a Szczęsny nie ustrzegł się dwóch rażących błędów w meczu z Interem. W kolejnych spotkaniach ligowych oraz w rewanżu w Mediolanie Polak znów będzie musiał udowodnić to, że jest pewnym punktem drużyny.