Dudek odrodził się jak feniks z popiołów. Ma ogromną pewność siebie. "To efekt stabilizacji"

"To efekt stabilizacji"

- Przede wszystkim to efekt stabilizacji sprzętowej. To znaczy, trzymania się konkretnych rozwiązań. Dwa, zaplecze osobowe, mówię tutaj o mechanikach. Przyszedł Darek Sajdak z odpowiednim doświadczeniem. I tutaj pokazuje cechę w sporcie, której sam nie potrafiłem zaakceptować, czyli cierpliwość - wyjaśnia Jacek Frątczak

Inzaghi: Barcelona to dziś najlepszy zespół świata. Musimy się poświęcić / AP / © 2025 Associated Press

Na stabilizację w żużlu trzeba czasami czekać latami

- W żużlu efekty czasami przychodzą od razu, a czasami trzeba czekać latami. Momentami trzeba zaufać konkretnym rozwiązaniom, nawet jeśli wydaje się, że to jeszcze nie to. Poznanie swoich preferencji, czucia sprzętu, odbioru motocyklu, tego jak słyszy się ten motocykl na torze. Patryk chyba w końcu się odciął od tego poczucia, co kiedyś myślał, że "to nie jest to, co za Jana Anderssona" - przekonuje były menedżer.