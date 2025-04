17-latek z Polski robi furorę. Aż trudno w to uwierzyć

Jeszcze kilka lat temu w Grudziądzu załamywano ręce , bo klub nie był w stanie wypuścić klasowego wychowanka. Teraz to już tylko przeszłość, a trener Robert Kościecha ma szeroki wybór utalentowanych chłopaków. I to głównie jego zasługa.

Kevin Małkiewicz szaleje, 17-latek z Grudziądza robi furorę

Szczególnie widać to po Kevinie Małkiewiczu. 17-latek obecnie jest drugim najlepszym juniorem PGE Ekstraligi. Małkiewicz zdobywa średnio powyżej dwóch punktów na wyścig, zostawiając za plecami chociażby Emila Sajfutdinowa czy Roberta Lamberta.

Postawa Kevina robi wrażenie. Ten chłopak nie przestaje się rozwijać i pnie do przodu. Dopiero co zaczynał starty w Ekstralidze, a teraz mówię z pełną odpowiedzialnością, że jest czołowym juniorem ligi

GKM Grudziądz nie przegrał biegu juniorskiego

Wyniki wychowanka GKM-u to nie tylko zasługa szybkiego sprzętu, choć ten niewątpliwie ma z najwyższej półki. Małkiewicz startuje na silnikach Ashleya Hollowaya, ale to głównie jego technika jazdy i dobór ścieżek na torze skutkuje tak dobrą i równą formą. - Jest dobrze przygotowany sprzętowo, ale trzeba to jeszcze wykorzystać. Na motocyklu wygląda bardzo dobrze, pomaga mu się rozpędzić - podkreśla.