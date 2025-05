Potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Koszmar Barcelony tuż przed rewanżem w LM

Niespełna kilka dni po tym sukcesie piłkarze FC Barcelony znów musieli zakasać rękawy i rozegrać kolejny niezwykle istotny mecz. Było nim pierwsze starcie półfinału Ligi Mistrzów , w którym to "Duma Katalonii" gościła na Estadio Olimpico drużynę Interu Mediolan. Sytuacjami, które wydarzyły się podczas tego meczu spokojnie można by obdarować kilka innych spotkań, a i tak kibice obydwu zespołów nie mieliby wielu powodów do narzekania. Ostatecznie niesamowite widowisko nie wyłoniło faworyta, bowiem po spektakularnych bramkach obu drużyn mecz zakończył się remisem 3:3.

Niestety starcie to nie obyło się bez strat. W 42. minucie meczu z Interem boisko opuścił bowiem jeden z kluczowych zawodników "Blaugrany" Jules Kounde . W ostatnich dniach jego nazwisko było na ustach wszystkich, bowiem to właśnie Francuz sprawił, że FC Barcelona mogła ostatecznie pochwalić się triumfem w finałowym starciu z "Królewskimi".

Kolejny koszmar Hansiego Flicka. Kounde wypada na kilka tygodni

"Jules Koundé doznał kontuzji w pierwszej połowie meczu półfinału Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. Badania lekarskie, którym Francuz poddał się w czwartek, wykazały, że doznał on urazu ścięgna podkolanowego w lewej nodze. To ten sam typ urazu, którego doznał Alejandro Balde, a ten wykluczył go z gry na trzy tygodnie. [...]. Najprawdopodobniej Jules Kounde opuści kolejny mecz La Liga w Valladolid oraz rewanżowy mecz półfinału Ligi Mistrzów na stadionie Giuseppe Meazza z Interem Mediolan. Nie będzie go również w El Clasico, które odbędzie się 11 maja na Montjuic i może rozstrzygnąć o tytule mistrza La Liga" - piszą dziennikarze "Mundo Deportivo".