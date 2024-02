Żużel. Krajowa Liga Żużlowa. Znamy system rozgrywek

Bardzo długo musieliśmy czekać na oficjalny terminarz Krajowej Ligi Żużlowej. Wiemy już, że rozgrywki ruszą 30 marca. Na sam początek kibice obejrzą hit pomiędzy Startem Gniezno i Unią Tarnów. Wielu ekspertów upatruje w drużynie z Małopolski faworyta do awansu. Działacze przedstawili także system fazy play-off, który nie wszystkim przypadł do gustu.

Tak będą wyglądać play-off. Rewolucja na najniższym szczeblu

Wciąż czekamy na ostateczną decyzję Zespołu ds. Licencji dotyczącą klubu z Krakowa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w najniższej klasie rozgrywkowej ujrzymy siedem zespołów. Kibicom do gustu nie przypadło to, że w lidze weźmie udział siedem drużyn, a w play-off sześć z nich. W przypadku braku pozytywnych wieści z Krakowa, to w play-off wystąpią... wszystkie zespoły.