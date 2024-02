Zaatakował telewizję i ruszyła lawina. Stanowcza odpowiedź byłego działacza

Z danych wynika, że frekwencja nie poleciała w lidze, tylko w Lesznie. Jeśli mamy gdzieś szukać rozwiązania problemu, to raczej klub z Leszna powinien poszukać go u siebie. Co poszło nie tak, że im frekwencja poleciała, czy to jest czynnik wewnętrzny, czy zewnętrzny. Pozostałe kluby sobie z tym radzą. To nie jest argument, że telewizja zabija żużel. Telewizja jest wartością dodaną do żużla. Trzeba tylko pracować regularnie z kibicami, żeby chcieli przychodzić na trybuny

~ objaśnia Ireneusz Maciej Zmora w Telewizji Gorzów