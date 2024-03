Znany sportowiec na bezrobociu. "Ciężka sytuacja"

Miesiąc zdecydował się na wpis, ponieważ kibice pytali go, dlaczego nie przygotowuje się do sezonu razem z zespołem z Opola. W ostatnim czasie pojawiały się doniesienia, że kontrakt warszawski podpisany z Kolejarzem niebawem może zamienić się w normalną umowę i zawodnik z przeszłością w PGE Ekstralidze pomoże ekipie z Krajowej Ligi Żużlowej w walce o ligowe punkty . Na razie na to się nie zanosi. Drużyna jest na zgrupowaniu, a Miesiąc wciąż na żużlowym bezrobociu.

Żużel. Paweł Miesiąc: Ciężka sytuacja

38-latek większość zimy spędził w Argentynie, gdzie - podobnie jak rok temu - wziął udział w Indywidualnych Mistrzostwach Argentyny. Znów został wicemistrzem, bo w końcowej klasyfikacji cyklu zajął drugie miejsce. Drugi raz z rzędu tytuł wywalczył Patryk Wojdyło. Po powrocie do kraju Miesiąca dopadła szara rzeczywistość. Jak klubu nie miał, tak dalej nie ma. - Jeśli chodzi o klub z Opola, nie było żadnej rozmowy na temat uzupełnienia kontraktu - poinformował żużlowiec.



Doświadczony zawodnik podkreślił, że cały czas przygotowuje się do startu rozgrywek. Niepewna przyszłość nie ma żadnego wpływu na jego treningi. - Na ten moment skupiam się na tym, aby być jak najlepiej przygotowany do sezonu pod względem sprzętowym i aby pozostali ze mną sponsorzy, którzy wspierali mnie w ubiegłych latach. Jest to ciężka sytuacja, ponieważ nie wiem, w jakim klubie wystartuję i kiedy. Bez ich wsparcia byłoby to nieosiągalne - zaznaczył.