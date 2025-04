26-letni Czermien Walijew urodził się w Osetii Północnej i przez całe lata reprezentował Federację Rosyjską, jako że położony na Kaukazie Północnym kraj jest jedną z autonomicznych republik wchodzących w skład Rosji. Dla swojej ojczyzny zdobywał wielkie sukcesy, takie jak tytuły mistrza świata i Europy w kategorii wiekowej do lat 23. Regularnie stawał też na podium w innych, międzynarodowych imprezach, a swoją klasę potwierdzał też w mistrzostwach Rosji.

Czermien Walijew nazwany "zdrajcą ojczyzny". Afera na Słowacji

Wielką radość u Walijewa zmąciły wydarzenia, które rozegrały się, gdy już stał na najwyższym stopniu podium. Jednym z głównych bohaterów ceremonii był bowiem Michaił Mamiaszwili, prezes Rosyjskiej Federacji Zapaśniczej (RWF). W pewnej chwili to ten były znakomity zapaśnik w stylu klasycznym, złoty medalista olimpijski z Seulu oraz wielokrotny mistrz świata i Europy, podszedł do 26-letniego rodaka, pod flagą Albanii, dopełnić ceremonialnych formalności.

I wtedy doszło do draki, o czym rozpisują się m.in. rosyjskie media. Na nagraniu, które można znaleźć w sieci, widać, jak Mamiaszwili coś mówi do Walijewa, następnie nerwowo wiesza mu złoty medal na szyi i ściska za oba nadgarstki. Już wtedy widać skonsternowaną minę u zapaśnika, podczas gdy prezes federacji jeszcze wepchnął mu kwiaty do rąk i z uśmiechem na ustach odszedł od zawodnika.