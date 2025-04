Znamy przyszłość gwiazdora. Na wieści czekało pół Europy, w tym FC Barcelona

Wszystko jest już jasne. Mohamed Salah nie trafi ani do Paris Saint-Germain, ani do Barcelony, ani do żadnego z klubów ligi saudyjskiej. Egipcjanin zostaje tam, gdzie gra od 2017 roku, czyli w Liverpoolu. W piątek "The Reds" ogłosili podpisanie nowego kontraktu ze swoim najlepszym zawodnikiem. Potencjalni chętni muszą więc się obejść smakiem, w tym FC Barcelona - "Sport" miesiąc temu donosił, że "Duma Katalonii" uważnie monitoruje sytuację skrzydłowego.

Reklama