Thomas Thurnbichler w Polsce poznał swoją partnerkę. Połączyła ich wspólna pasja

Minął sezon i Thomas Thurnbichler oficjalnie zakończył współpracę z Polskim Związkiem Narciarskim - nie jest już ani trenerem seniorskiej drużyny, ani nie przyjął propozycji trenowania juniorów. To najpewniej oznacza też, że on, jego ukochana i ich dzieci wyjadą niebawem z Polski.

Thomas Thurnbichler zakochał się podczas pracy w Polsce

Oto ukochana Thomasa Thurnbichlera. Tym zajmuje się Jessica Serra

Jak sama wskazała, jest wielką fanką odzieży z drugiej ręki. Nie tylko ją kolekcjonuje, ale również przez długi czas sprzedawała w specjalnie do tego przygotowanym sklepie internetowym. Na jej profilu można było odnaleźć prawdziwe modowe perełki, które zachwyciły niejedną osobę. Ostatnie posty są jednak z 2022 roku i zdaje się, że Serra nie kontynuuje rozwoju w tym kierunku. Teraz Thomas Thurnbichler ma więcej czasu na to, by spędzić go ze swoją rodziną. Mimo podjętych trudnych decyzji, wciąż wydaje się bardzo szczęśliwy.