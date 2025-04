Odważna deklaracja z PZN. Nie będzie żadnego kompromisu. "Koniec, kropka"

Weterani pozostaną filarem kadry przynajmniej do IO. "Takie są prawa rynku"

- Skoro zarzucają nam, że ogon kręci psem, to proszę mi pokazać, kogo możemy dać za tych starszych zawodników. Nie ma na chwilę obecną nikogo. I to właśnie na kandydatów, którzy mogliby do tej kadry pukać, miałby - jeżeli się zgodzi zostać - pracować Thomas. Z tą najzdolniejszą młodzieżą, zapleczem. A to i tak potrwa jeszcze z dwa lata, więc będzie już po igrzyskach, do widzenia - mówi w rozmowie ze Sport.pl członek zarządu PZN, Rafał Kot.