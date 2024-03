Co chwilę kończy karierę. Legenda zachęca go do tego kroku

Żużel. Rafał Karczmarz zakończy karierę? Bogusław Nowak komentuje

Karczmarz jest po całkiem niezłym sezonie w Stali Rzeszów, z którą awansował do Metalkas 2. Ekstraligi, będąc w decydującym spotkaniu najskuteczniejszym zawodnikiem. - Do tej pory dawał się przekonać i wracał, ale na siłę w tym sporcie nic się nie zrobi. Jest zbyt duże ryzyko. Mimo dobrych momentów czegoś mu brakuje, traci na wejściach w łuk. Jeśli utrzyma swoje postanowienia i zakończy karierę, to nie będę się smucił - zaznacza Nowak.



- Karczmarz musi sam zadecydować i wszystko do końca przemyśleć. Ograniczenia, które każdy ma, czasami udaje się pokonywać. Być może potrzeba więcej determinacji? - twierdzi były znakomity żużlowiec.

Nowak zwraca również uwagę na to, że w ostatnich latach wychowankowie Stali Gorzów bardzo dobrze się zapowiadają, a później mocno obniżają loty. Tak było w przypadku Karczmarza, tak jest z Mateuszem Bartkowiakiem (na ostatni juniorski sezon przeszedł do H. Skrzydlewska Orła Łódź). Rozwijać przestał się również Wiktor Jasiński, stąd przenosiny do Arged Malesy Ostrów.



