Kłopoty Motoru Lublin. Gwiazda nie przebiera w słowach

Żużel. Robert Lambert nie ma wątpliwości. Jasny cel Brytyjczyka

Co do wartości drużyny wątpliwości nie ma Robert Lambert, który odważnie wskazuje, że celem Apatora jest złoty medal DMP.

- Jesteśmy jak na razie wyluzowani, wiemy, jak mocny zbudowaliśmy zespół. Jesteśmy w stanie rzucić rękawicę Sparcie czy Motorowi. Najpierw musimy jednak awansować do fazy play-off z jak najlepszej pozycji. Następnie wspiąć się na wyżyny naszych umiejętności, by pokonać i Wrocław i Lublin. Chcemy to zrobić i głęboko wierzę, że możemy tego dokonać. Chcemy zdobyć złote medale - zapowiedział odważnie Robert Lambert.