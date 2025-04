Lewandowski jednak dotrzymał słowa. Nie do wiary. To się dzieje naprawdę

Ibrahimović i Ronaldo przetarli szlak. Lewandowski wciąż w grze o wszystko

W przypadku Ronaldo była to jesień 2021 roku. Ponownie zawitał wówczas do szatni Manchesteru United. Decyzja o powrocie na Old Trafford okazała się jednak błędem. Liczył na to, że dla młodszych kolegów będzie mentorem i boiskowym guru. Nie spotkał się jednak z takim entuzjazmem, jakiego oczekiwał.