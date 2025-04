9-krotny mistrz Polski w potrzasku. Jedna rzecz martwi najbardziej

Stal poradziła sobie z wielomilionowym długiem, zamieniając go na akcje i spłacając bieżące zobowiązania. Klub jest na cenzurowanym przez władze Ekstraligi Żużlowej, więc każdą złotówkę oglądają z dwóch stron. Prezes Dariusz Wróbel zdecydował, że nie zakontraktuje żadnego polskiego zawodnika do lat 24.

Stal wiele ryzykuje, pojadą z dziurą w składzie

Choć w klubie jest zdolny Adam Bednar, to nie może on być w wyjściowym składzie pod numerami 1-5. Jesienią pożegnano Szymona Woźniaka i wymieniono go na Andrzeja Lebiediewa. Wówczas nie spodziewano się, że w Stali nie będzie Jakuba Miśkowiaka. W innym wypadku młody Czech mógłby uzupełnić lukę w składzie.