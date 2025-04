To był prestiżowy czwartek dla polskich klubów w Lidze Konferencji, ale niestety też bolesny. Najpierw Legia Warszawa przegrała u siebie 0:3 z londyńską Chelsea, a następnie Jagiellonia Białystok poległa 0:2 na wyjeździe przeciwko Realowi Betis . Mistrz Polski ma nieco większe szanse na "remontadę" w rewanżu, będzie miał wsparcie swoich kibiców, ale to nie znaczy, że jego sytuacja jest dobra. Wynik z Benito Villamarin był najniższym wymiarem kary. Jakość piłkarska "Los Verdiblancos" była nie do przeskoczenia.

Jednym z gości Jerzego Mielewskiego w studiu Polsatu Sport był Tomasz Hajto. Były piłkarz i trener "Dumy Podlasia" zdecydował się na wypunktowanie minusów zespołowych i indywidualnych. W jego ocenie podopiecznym Adriana Siemieńca zabrakło doświadczenia na takim poziomie, co objawiało się w braku cwaniactwa, większej gry ciałem w kolejnych pojedynkach. Podkreślił, że "Jaga" zagrała swój słabszy mecz, a trafiła na niezwykle klasowego oponenta, co w zderzeniu ze sobą przyniosło taki a nie inny rezultat.

Nie miał zastrzeżeń co do kilometrów wybieganych przez przyjezdnych, ale jak stwierdził, szybkość gry w piłkę nożną nie polega na samej kondycji, ale na wysokim tempie wymiany podań. Białostoczanom czasem trudno było nadążyć za "hiszpańskimi" przyjęciami futbolówki.

Tomasz Hajto: "To nie przypadek, że Pululu wcześniej nie grał"

Podkreślił też, by nie przeceniać możliwości Afimico Pululu. - Nie wiem czy pamiętacie, 3 czy 4 tygodnie temu rozmawialiśmy tu o ofertach za niego rzędu 5-7 milionów euro. To nie jest przypadek, że on wcześniej nie grał ( w poprzednich klubach - red.). On strzelił parę bramek, ale umówmy się, ci rywale to nie byli nawet ze średniej klasy piłki europejskiej. To były przeciętne ligi, przeciętne zespoły - powiedział gorzko.