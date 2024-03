Gwiazdor znów kontuzjowany. "To żadna tragedia"

Żużel. Falubaz Zielona Góra. Piotr Pawlicki kontuzjowany

Zdaniem Krzystyniaka, kontuzja Pawlickiego nie wpłynie jakoś bardzo negatywnie na jego późniejsze występy. - Po prostu będzie tylko o tydzień lub dwa do tyłu w porównaniu z innymi zawodnikami, którzy już zaczynają się ścigać. To nie jest jeszcze walka o punkty, na tym etapie sezonu krajowa czołówka w ogóle mu nie ucieknie. Do ligi przystąpią wszyscy, jeśli po drodze nic nikomu się nie stanie. Powtórzę, że to zmartwienie i kłopot, ale żadna tragedia. Nie należy z tego powodu rozpaczać - zaznacza były zawodnik i trener.



Aktualna kontuzja polskiego zawodnika przytrafiła się poza torem, ale ekspert zwraca uwagę na to, że Pawlicki jest żużlowcem, którego urazy nie omijają. - To jest dla mnie większym zmartwieniem - przyznaje Krzystyniak. - Powodem tych wszystkich kontuzji jest to, że Piotr za bardzo chce. Kibicom taka szalona jazda się podoba, ale zawodnik musi jeszcze panować nad motocyklem. W Polsce było niewielu zawodników, którzy swoją jazdą powodowali, że kibicom włosy stawały dęba. W zasadzie mogę wymienić tutaj tylko Tomka Golloba i Bartka Zmarzlika. Innym trudno jest szaleć i nic sobie nie zrobić - dodaje nasz rozmówca.



Nie wszyscy o tym pamiętają, ale w czasach, kiedy Pawlicki i Zmarzlik byli juniorami, mówiło się, że to właśnie ten pierwszy może osiągnąć więcej. - Szkoda, że Piotr nie ma takiego panowania nad motocyklem, jak Bartek i jego brawurowa jazda czasami kończy się upadkami. Trzeba mierzyć siły na zamiary i wiedzieć, czy nie zrobi sobie lub koledze z toru jakiejś krzywdy. To byłoby najgorsze - podkreśla ekspert.