Zaczęło się! Gwiazdy wyjechały na tor

W weekend pierwszymi treningowymi jazdami pochwalił się trzykrotny mistrz świata, Bartosz Zmarzlik. Polak trenował we włoskim Lonigo, wraz z Mikkelem Michelsenem i kilkoma innymi zawodnikami. Temperatura w tej części Europy jest zupełnie inna niż w Polsce i pozwala na bezproblemowe testowanie sprzętu. W Lonigo jest 15-16 stopni Celsjusza. To idealne warunki do pierwszych treningów, które zresztą odbyło już tam sporo żużlowców, a Zmarzlik i Michelsen to tylko ci najlepsi.

W swojej Żarnowicy trenował zaś Martin Vaculik. Słowacki zawodnik wciąż mieszka tam, gdzie żużlowo się wychował i jako że w swoim mieście ma status gwiazdy, dostępność obiektu jest dla niego niemal całkowita. Vaculik wyjechał w weekend na tor i choć jeździł jeszcze nieco zachowawczo, to z pewnością zawodnikowi tej klasy nie potrzeba jakiejś wielkiej ilości czasu, by dojść do optymalnej formy. W Żarnowicy także jest cieplej niż w Polsce, a tamtejszy tor nadaje się już do jazdy. Vaculik postanowił to wykorzystać.

Doyle we Francji, Dudek w... Toruniu

Mistrz świata z 2017 roku postanowił rozruszać kości we francuskim Macon. Jason Doyle udał się tam na trening, co opisał w swoich mediach społecznościowych. We Francji już tydzień temu ruszyły rozgrywki ligowe, więc treningi na początku marca są tam czymś całkowicie normalnym. Doyle oczywiście nie szalał, a jedynie "rozciągał się" po zimie, choć akurat w jego przypadku przerwa od żużla wyglądała trochę inaczej. W Australii rozgrywane są zawody w styczniu czy lutym, kiedy to w Polsce jeszcze nikt o klasycznym żużlu nie myśli.

Są i tacy, którym udało się potrenować już w... Polsce. Patryk Dudek wraz z kilkoma kolegami z Apatora Toruń wyjechał na tor kilka dni temu. Oczywiście te jazdy miały charakter głównie marketingowy, bo przecież do sezonu ligowego został jeszcze miesiąc. Coraz mniej czasu jednak choćby do Kryterium Asów, które już 26 marca. Dudek weźmie w nim udział i obok Zmarzlika, Kubery czy Pedersena będzie jedną z największych gwiazd tych zawodów. Już w pierwszym tygodniu kwietnia zaś odbędą się pierwsze imprezy mistrzowskie, w których mistrz Polski z 2016 roku także weźmie udział.

