Hity transferowe polskiego klubu. Miliony już się zwracają

To miał być hit i faktycznie od początku kibice zgromadzeni na Motoarenie w Toruniu mogli oglądać doskonałe wyścigi. Pierwsza seria startów opiewała w dużą liczbę przetasowań na dystansie. Napięcie związane z ligowym hitem było tak duże, że lider Apatora, Robert Lambert nie wytrzymał ciśnienia i wjechał w taśmę w swoim pierwszym starcie. Kiedy wydawało się, że Brytyjczyk zostanie wykluczony, okazało się, że awarii uległa taśma startowa, a wicemistrz świata mógł wystartować w powtórce. Doszło do kuriozalnej sytuacji, bowiem sam Lambert zdjął kask i był pewny wykluczenia.

Żużel. Hit trzymał w napięciu. Kłopoty Emila Sajfutdinowa

Hit trzymał w napięciu, bo po dwóch seriach gospodarze prowadzili zaledwie czterema punktami i jeszcze wszystko było możliwe. Kłopotem Apatora Toruń była dyspozycja Emila Sajfutdinowa. Reprezentant Apatora Toruń nie zachwycał już w sparingach przedsezonowych. Podobnie było w hicie pierwszej kolejki. Nawet kiedy Rosjanin z polskim paszportem wygrał start, to nie potrafił utrzymać prowadzenia do mety. Tak było choćby w szóstym wyścigu dnia, kiedy to niczym juniora minął rywala Artiom Łaguta. Bez Sajfutdinowa w topowej formie Apator może zapomnieć o walce o złoty medal. Fanów Apatora uspokajamy. Sajfutdinow to na tyle doświadczony zawodnik z zapleczem, że w niedługim czasie powinien zażegnać kłopoty sprzętowe.