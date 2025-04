Wielkie kuriozum w hicie kolejki. Czerwona kartka i dwa "skasowane" gole Legii

W tym sezonie mistrzowie Polski mierzyli się z legionistami po raz trzeci. Dwie poprzednie próby zakończyły się dla nich niepowodzeniem . Jesienią w stolicy Podlasia było 1:1, z kolei w lutym przy Łazienkowskiej - to już 1/4 Pucharu Polki - gospodarze zwyciężyli 3:1.

Czurlinov nie trafił przewrotką w Sewilli. W Warszawie rozstrzyga losy szlagieru

Później zamiast spektaklu oglądaliśmy futbol toporny. Obie drużyny szukały okazji do wypracowania okazji bramkowych, ale nie kończyło się to niczym, co mogłoby porwać trybuny.