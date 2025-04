Sędzia nie dał na to zgody. Dramat Lokomotivu Daugavpils

Nie wyciągnęli wniosków z głośnej sprawy Maksyma Drabika

Aż dziw bierze, że Michaiłow popełnił taki błąd. Nie tak dawno bardzo głośna była historia Maksyma Drabika z czasów, kiedy był on zawodnikiem Krono-Plast Włókniarza Częstochowa. Stało się tak, że zdenerwowany defektami Drabik spakował się do busa i już chciał opuścić stadion. Interweniował prezes Michał Świącik, który wyjaśnił zawodnikowi, że nie może tego zrobić, bo jego drużynę spotka za to surowa kara.