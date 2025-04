Mistrzowie Polski dostali wiadomość z La Liga. Kluczową przed rewanżem z Betisem

To nie był udany wieczór Betisu Sewilla. Rywal Jagiellonii Białystok w ćwierćfinale Ligi Konferencji przegrał w La Liga z Villarrealem (1:2), co w końcowym rozrachunku może uniemożliwić awans do Ligi Mistrzów. Na domiar złego kontuzji doznał jeden z liderów zespołu, Diego Llorente. Już wiadomo, że jego udział w czwartkowym rewanżu z mistrzami Polski jest wykluczony.