Rosjanin wskazał swoje problemy. Zaskakujące słowa w takim momencie

Minimalnym faworytem sobotniego starcia (pierwotnie mecz miał odbyć się w piątek) ze względu na atut toru byli gospodarze. GKM pojechał jednak do Częstochowy i od pierwszych wyścigów był doskonale dopasowany. - Fajny dzień dla nas. Zależało nam na byciu równą drużyną i pokazaliśmy, że taką jesteśmy. Każdy dowoził cenne punkty, ale to początek sezonu i w niektórych momentach było widać, że trochę nie rozumiemy się na torze. Przyjdzie na to czas i na pewno będzie tak, jak trener sobie życzy - tak Tarasienko skomentował mecz z Włókniarzem.



Reklama