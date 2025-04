Najpierw Sinner, potem Cilić. Niewiarygodne osiągnięcie Polaka. W szeregu z Djokoviciem

W związku z tym nasz tenisista musiał odcierpieć karę 13 miesięcy zawieszenia. W 2024 roku Majchrzak oficjalnie wrócił do gry i rozpoczął ponowne budowanie pozycji w rankingu ATP. Sam otwarcie przyznawał, że jego celem jest powrót do czołowej setki.

Majchrzak obok Djokovicia. Wielkie osiągnięcie Polaka

Pewnie wówczas nie sądził, że uda mu się osiągnąć to tak szybko. W rankingu, który ukaże się bowiem w poniedziałek 14 kwietnia, Majchrzak będzie notowany na 91. miejscu. Spory awans zawdzięcza znakomitemu występowi w turnieju challenger w Madrycie.

Majchrzak dotarł tam aż do finału, a w meczu o tytuł pokonał byłego triumfatora US Open Marina Cilicia. Dzięki tej victorii nie tylko dopisał sobie kolejne cenne punkty do rankingu ATP, ale także zapisał się złotymi zgłoskami na kartach historii tenisa.