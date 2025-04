Kompromitacja Stali Gorzów. 48-latek pogrążył legendarny klub

Stal Gorzów wchodzi w sezon z kłopotami. Andrzej Lebiediew, Oskar Fajfer i Hubert Jabłoński potwierdzili, że są słabo przygotowani do sezonu. Drużyna z północy województwa lubuskiego bazuje obecnie na trzech zawodnikach, którzy ciągnęli wynik. Na dłuższą metę nie da się funkcjonować w taki sposób, więc Stalowcy będą musieli zrobić wszystko, by ta trójka zaczęła jeździć na odpowiednim poziomie.

Brak prędkości

Zawodnicy Gezet Stali byli totalnie bez prędkości. Nawet Martin Vaculik, który zrobił przeciętny wynik punktowy - miał problemy z odpowiednią prędkością. Mają za to powód do radości w postaci Andersa Thomsena oraz Oskara Palucha. Junior Stali zaprezentował fantastyczną jazdę, to pokazuje, że jest kapitalnie przygotowany do sezonu. Podobnie w przypadku Thomsena, który imponował szybkością. Jedynie, kto go pokonał to Rohan Tungate.