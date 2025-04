Legenda zaskoczyła, transfer "last minute". Wielki talent zmienił klub

Autona Unia Tarnów, trzykrotny Drużynowy Mistrz Polski, na kilka godzin przed pierwszym ligowym meczem w Lesznie ogłosiła wypożyczenie Radosława Kowalskiego. - Do kibiców apeluję. Nie wywierajcie presji na wyniki - podkreślił prezes tarnowskiego klubu Kamil Góral. 16-letni Kowalski to młodszy brat reprezentanta Polski i żużlowca Betard Sparty Wrocław - Bartłomieja. W środowisku mówi się, że również ma wielki talent. Będzie mógł to potwierdzić w meczach Metalkas 2. Ekstraligi.