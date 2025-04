9:0 w meczu Polek. Dzień później miał być awans, szok na koniec mistrzostw świata

Reprezentacja Polski kobiet w hokeju na lodzie potrzebowała dziś w Bytomiu przynajmniej remisu, by zapewnić sobie powrót do Dywizji IB mistrzostw świata. "Biało-Czerwone" do starcia z Hiszpankami przystępowały jako wielkie faworytki, z kompletem zwycięstw na koncie, z własnymi kibicami na trybunach. Skazywane na pożarcie rywalki sprawiły jednak niespodziankę. Wygrały i to one zagrają za rok o poziom wyżej.