Gwiazdor Grbicia zaszalał na drugim końcu świata. Ależ skuteczność, to już 16. triumf z rzędu

Aleksander Śliwka na dobre zadomowił się w lidze japońskiej. Co prawda zadebiutował w niej stosunkowo późno z powodu urazu, ale gdy wreszcie unormowały się sprawy zdrowotne, to Polak jest absolutnie kluczową postacią Suntory Sunbirds. Obrońcy tytułu w 2025 roku dobrą dyspozycją i są wręcz nie do zatrzymania. Ostatnią porażkę zespół naszego rodaka poniósł na początku lutego. Od tego momentu rozpoczęła się okazała seria zwycięstw.

Reklama