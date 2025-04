Motor Lublin ma poważny problem, trener tłumaczy. Wszystko przez polskie gwiazdy

31:59 - takim wynikiem zakończyła się inauguracja PGE Ekstraligi w Zielonej Górze. Miejscowi byli bezsilni wobec gwiazd Motoru Lublin.

- Zdecydowanie nie spodziewałem się takiego wyniku. Po meczu wiedziałem, że wygraliśmy, ale nie wiedziałem, jakim wynikiem. Nieco się zdziwiłem - tłumaczył nam po meczu Mateusz Cierniak.

Żużel. Cierniak i Przyjemski odmienieni. Kapitalne występy

Kapitalne występy w Zielonej Górze zaliczyli Wiktor Przyjemski i Mateusz Cierniak. To o tę dwójkę najbardziej bali się lubelscy kibice po przedsezonowych sparingach i turniejach indywidualnych. W inauguracyjnej kolejce ci zawodnicy wyglądali zupełnie inaczej, imponowali formą. Reklama

- Wyciągnąłem wnioski ze sparingów i memoriału w Lesznie. Na Smoczyku było wszystko do tyłu, zbędny upadek, źle analizowałem ustawienia. W tydzień przemyślałem wszystko, co robiłem źle i dlaczego. Przed meczem z Falubazem byłem spokojny. Tyle wystarczyło, więcej spokoju. Stresowałem się, bo to normalne, ale opanowałem nerwy. Nie przerzucałem sprzętu. Jechałem tym samym silnikiem w piątek, co w memoriale Smoczyka. Moje nieudane występy w sparingach to nie problem sprzętu, tylko moje wybory pod względem ustawień i brak pewności siebie. Potrzebowałem takiego meczu żeby się rozpędzić i wkręcić w żużel na nowo - wytłumaczył Mateusz Cierniak.

- Mateuszowi Cierniakowi nie szło w sparingach i turniejach indywidualnych, a w piątek pokazał prawdziwą moc. Zaczęła się liga. To zmieniło się i u Wiktora, i u Mateusza. Zawody ligowe to ważne mecze, podchodzi się do nich zupełnie inaczej mentalnie. To gra o wszystko. Przecież to nie jest tak, że w ciągu kilku dni nagle spłynęła na nich forma sportowa. Na pewno zawodnik więcej uczy się na porażce, niż na zwycięstwie. Słabe występy powodowały to, że wiedzieli co wyeliminować, co jest złego w sprzęcie. Silniki mieli te same, ale inaczej ustawione, wyregulowane. Mateusz Cierniak zajmował ostatnie lokaty w turniejach indywidualnych, a w Zielonej Górze otarł się o komplet. Szok, ale taki jest żużel - komplementował swoich podopiecznych Jacek Ziółkowski. Reklama

Żużel. Sztab Motoru Lublin ma duży ból głowy

Dobra forma Polaków to nie tylko powody do radości w Lublinie, ale też spory ból głowy sztabu trenerskiego Motoru. W Zielonej Górze sześciu zawodników aspirowało do jazdy w wyścigu nominowanym. - Szkoda, że nie może jechać sześciu zawodników w biegach nominowanych. Obojętnie kogo byśmy od tych wyścigów nie odstawili, będzie pokrzywdzony. Czasem wybór czwórki spośród całej drużyny to spory problem - tłumaczy Jacek Ziółkowski. Kibiców jednak nie powinno to martwić. Kompletna drużyna to największy skarb.

