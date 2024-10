Wybór nowej gwiazdy. Fala krytyki. "To jakaś kpina"

To była najbardziej zacięta kategoria na całej gali PGE Ekstraligi. Obaj zawodnicy mieli swoje argumenty, a zwycięzca okazał się lepszy o 2,41%. Głosem kibiców niespodzianką sezonu został Benjamin Cook. - To jakaś kpina z logiki. W żadnym stopniu nie był lepszy - piszą fani. I mają w tym trochę racji.

Zaliczył wejście smoka, wywołał niemałe zamieszanie

- Obstawiałem MJJ, uratował GKM-owi Ekstraligę, Ben Unii nie - dopowiada następny z kibiców. Jak najbardziej, Michael Jepsen Jensen zaliczył świetny powrót do elity, plasując się w czołowej dziesiątce najskuteczniejszych zawodników. Wykręcił najlepszą średnią w karierze powyżej dwóch punktów na wyścig. I na dodatek wprowadził ZOOleszcz GKM pierwszy raz do fazy play-off.

Jednak nie to miało decydujący czynnik, jeśli chodzi o wybór triumfatora. Choć walka toczyła się do samego końca, to zasłużenie zwyciężył Cook, który jeszcze pół roku temu dla większości polskich kibiców był dosłownie anonimowy. Ścigał się jedynie w Wielkiej Brytanii, a polskie rozgrywki oglądał co najwyżej w telewizji.