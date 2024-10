Stracili pracę w najlepszej lidze świata. Grube miliony na wyciągnięcie ręki, rozbiją bank

Sezon 2024 w PGE Ekstralidze powoli odchodzi w zapomnienie. Kto by się spodziewał, że aż tylu klasowych zawodników straci pracę. Dla wielu z nich zejście klasę niżej nie oznacza wcale niższych zarobków. Choć to w najlepszej lidze świata kluby co roku mają do podziału 60,5 miliona złotych z kontraktu telewizyjnego, co zdecydowanie wywindowało stawki, to poziom finansowy w Metalkas 2. Ekstralidze ciągle wzrasta. Rozbić bank mogą Janusz Kołodziej (drużynowy mistrz świata) i Tai Woffinden (3-krotny indywidualny mistrz świata), którzy będą największymi gwiazdami ligi.