Wszyscy go wyrzucają, a on ma ważny kontrakt. Co teraz?

We wrześniu 2021 Betard Sparta ogłosiła: Tai Woffinden zostaje z nami na 3 lata . Pod postem w mediach społecznościowych załączono grafikę, że Anglik będzie jeździł we wrocławskim klubie w latach 2022, 2023 i 2024. Umowa ma wygasnąć dopiero w październiku 2024. Od kilku miesięcy mówi się, że Woffinden po tym sezonie pożegna się ze Spartą. A wszystko, dlatego że Daniel Bewley kończy starty jako U24 i przechodzi na seniorkę.

Teraz Sparta ma czterech seniorów (Woffinden, Maciej Janowski, Artiom Łaguta i Piotr Pawlicki), czyli tylu ile trzeba. Jak wskoczy Bewley to będzie piątka i kogoś trzeba będzie skreślić. Woffinden jest faworytem mediów i ekspertów do roli tego pierwszego do odstrzału. Nikt dotąd nie zająknął się o ważnym kontrakcie 3-krotnego mistrza świata, a on właśnie na tym opiera swoje nadzieje na pozostanie. I nawet dziwi się, że prasa spekuluje na temat jego odejścia.