To on stoi za sukcesami Falubazu. Liczby nie kłamią

Polski duet napędza skutecznie Enea Falubaz

Tam 24, tu 27 punktów. Nie ulega wątpliwości, że bez kapitalnej jazdy Polaków Falubazowi ciężko byłoby o meczowe wygrane. Klub z Zielonej Góry może być ewidentnie zadowolony ze współpracy Pawlickiego i Buczkowskiego z tunerem z Lublina Michałem Marmuszewskim. To jego silniki MMX dają moc polskim zawodnikom.

Silniki MMX ma także Rohan Tungate, Australijczyk startujący w Enea Falubazie. Też czasem z nich korzysta, ale to dla niego raczej opcja rezerwowa.

MMX okazuje się bardzo ciekawą opcją na rynku

Zawodnicy zwykle biją się o dostęp do topowych tunerów, jak Ryszard Kowalski, Ashley Holloway czy Flemming Graversen. Przykład polskiej dwójki z Falubazu pokazuje jednak, że czasem warto postawić na niezbyt oczywistą opcję, bo to może dać zdecydowanie ciekawy efekt. Na razie ten sojusz wschodu (tam leży Lublin) z zachodem (to położenie Zielonej Góry na mapie Polski) daje nadspodziewanie dobre efekty.