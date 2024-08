To jest już koniec, nadzieje prysły. Co z przyszłością klubu?

Metalkas 2. Ekstraliga. Energa Wybrzeże Gdańsk ma trzy warianty

Co dalej? Pierwszym wariantem jest oczywiście budowa drużyny na start w Krajowej Lidze Żużlowej i walka o jak najszybszy powrót na drugi szczebel rozgrywkowy w Polsce. Ten scenariusz na dzień 4 sierpnia jest najbardziej prawdopodobny, choć jeszcze niedawno Zdunek w wywiadach przyznawał, że nie wie, czy dalej będzie chciał finansować klub. W sezonie 2024 pieniądze trójmiejskiego dealera samochodów stanowiły aż 50 proc. budżetu. Skoro jednak Zdunek wykupił całość udziałów, wydaje się, że nie porzuci Wybrzeża i dalej będzie chciał je sponsorować.



Druga opcja jest najbardziej radykalna i zasmuciłaby kibiców nie tylko z Gdańska, ale i z całej Polski. Jest nią zamknięcie klubu i nieprzystąpienie do rozgrywek ligowych w 2025 roku. Taki scenariusz byłby ciosem dla polskiego żużla, ponieważ władze tej dyscypliny dążą do powiększenia liczby ośrodków (już w tym roku głośno mówiło się o powrocie żużla w ligowym wydaniu do Krakowa). Trzeci wariant? Chwila zastanowienia, spokój i czekanie na rozwój sytuacji. Pod wielkim znakiem zapytania stoi przyszłość H. Skrzydlewska Orła Łódź. Właściciciel Witold Skrzydlewski ogłosił, że chce sprzedać klub za złotówkę i zapewnia, że jeśli do 30 września nie znajdzie się kupiec, to klub zostanie zlikwidowany.