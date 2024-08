Motor Lublin jeszcze tego pożałuje? "Złote dziecko" transferem chce utrudnić sobie życie

Przyjemski rozwija się, robi coraz większe postępy. Już rok temu, jako 18-latek, był najlepszym zawodnikiem w całej Metalkas 2. Ekstralidze. Teraz, w wieku 19 lat, jest najlepszym juniorem PGE Ekstraligi i ma wysoką, 16. średnią w klasyfikacji indywidualnej (2,000). Takiego zawodnika w swoich drużynach chciałoby mieć większość prezesów, podobnie było rok temu, ale wtedy wychowanek Polonii Bydgoszcz przeniósł się do Lublina. Reklama

Żużel. Motor Lublin traci perełkę. Wiktor Przyjemski podejmuje odważną decyzję

Przedstawiciel Przyjemskiego w rozmowach z klubami podkreśla, że Wiktor chce już jeździć jako senior. Zwolennikiem takiej postawy jest Rufin Sokołowski, który już wiele lat temu apelował o to, aby Dominik Kubera i Bartosz Smektała w czasach juniorskich byli wystawiani jako seniorzy. Tak się nie stało. Kubera się rozwinął, natomiast Smektała z roku na rok wydaje się coraz słabszym zawodnikiem i po tym sezonie może opuścić szeregi najlepszej ligi świata.



- To jest taka metoda treningu. Na treningach piłki ręcznej zawodnicy rzucają piłką lekarską albo inną cięższą po to, aby na meczu było im łatwiej. Wtedy piłka leci jak błyskawica. Siła jest dużo większa. W żużlu, jak ktoś nie chce być przeciętniakiem, tylko wielkim zawodnikiem, powinien utrudniać sobie życie, np. nie wiedzieć, kiedy wyjedzie na tor i z jakiego pola wystartuje, ale musi jeździć - tłumaczy nam Sokołowski.



PGE Ekstraliga. Rufin Sokołowski ma radę dla Wiktora Przyjemskiego

Były prezes Unii Leszno zwrócił uwagę na jedną ważną rzecz. - Nie wiem, czy nie lepiej dla Przyjemskiego byłoby, gdyby jeździł jako rezerwowy pod numerami 8/16. Zawodnik U24 w zasadzie może zmieniać tylko z rezerwy taktycznej, a rezerwowy ma więcej możliwości. Trener miałby genialną sytuację do manewrów taktycznych. Mówiliśmy o Kuberze. Przypomnijmy sobie, że Kubera w swoim pierwszym sezonie w Motorze Lublin zaczynał od pozycji rezerwowego. Chyba coś jest z tym na rzeczy - mówi nasz rozmówca.



- Przyjemski to bardzo utalentowany chłopak. Jak na swój wiek, ma już duże umiejętności. Jest spokojny, nie wywołuje żadnych skandali. Tylko szkoda, że tak mało startuje, ale jeździ w mocnej drużynie i nie ma kogo zastępować. Moim zdaniem jeździ bardzo poprawnie, wręcz prawie bezbłędnie. Na dystansie najlepszy wśród juniorów jest jednak Damian Ratajczak, ale on często ma problem ze stratami - dodaje.

Według naszych informacji Przyjemski po roku rozłąki wróci do Abramczyk Polonii Bydgoszcz, jeśli tylko ten klub wywalczy awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Kciuki za realizację takiego scenariusza trzyma Sokołowski. - Polonia powinna go odzyskać za wszelką cenę, bo miałaby następcę Tomasza Golloba. Ten klub powinien też odradzić się w PGE Ekstralidze, ponieważ na to zasługuje. To już jest czas na awans - podsumowuje były żużlowy działacz.



Zwycięzcę Metalkas 2. Ekstraligi poznamy nie wcześniej niż 22 września. Na ten dzień jest zaplanowany rewanż w dwumeczu finałowym. Abramczyk Polonia jest głównym faworytem do awansu. W Bydgoszczy właśnie budują formę przed fazą play-off i trzymają kciuki, aby kontuzje nie pokrzyżowały ich planów. W dwóch ostatnich latach urazy stawały na drodze, by Jerzy Kanclerz i spółka mocniej powalczyli o PGE Ekstraligę. Do trzech razy sztuka?

Wiktor Przyjemski / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Wiktor Przyjemski w finale IMP. / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński