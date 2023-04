To był duży talent. Nie uwierzycie, co teraz robi

Unia Tarnów i koniec złotych czasów

Unia Tarnów to jeden z najbardziej utytułowanych polskich klubów w XXI wieku. Klub z Małopolski w latach 2004, 2005 i 2012 zdobywał tytuł Drużynowego Mistrza Polski. Złote czasy się jednak skończyły. Ostatnia dekada to głównie balansowanie między PGE Ekstraligą a 1. Ligą Żużlową. W 2020 roku - popularne Jaskółki borykające się z problemami finansowymi i kontuzjami w zespole - spadły do najniższej klasy rozgrywkowej i pozostają w niej do dziś.